Kang Tae-oh Tuntas Menjalankan Wajib Militernya

Aktor Kang Tae-oh secara resmi telah menuntaskan wajib militernya selama satu setengah tahun pada tanggal 19 Maret.

Kang Tae-oh memulai wajib militernya di tahun 2022. Ia memenuhi kewajibannya dengan bertugas sebagai tentara dan asisten di pusat pelatihan tentara rekrut.

Kang Tae-oh debut di tahun 2013 melalui drama web “After School: Lucky or Not” dan membintangi sederet drama sukses, di antaranya “The Tale of Nokdu” (2019), “My First First Love” (2019), “Run On” (2020) dan “Doom at Your Service” (2021)

Nama Kang Tae-oh naik daun setelah membintangi drama “Extraordinary Attorney Woo” di tahun 2022, di mana ia memerankan tokoh utama pria, Lee Jun-hoo, bersama aktris Park Eun-bin.