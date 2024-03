Lee Hi, Gray, Woo Won Jae dan GooseBumps Akhiri Kontrak dengan AOMG

Penyanyi Lee Hi, rapper Woo Won Jae, Gray dan produser GooseBumps memutuskan untuk meninggalkan label musik AOMG seiring dengan berakhirnya masa kontrak eksklusif mereka.

Gray bergabung dengan AOMG di awal pendirian label tersebut di tahun 2013. Woo Won Jae, yang dikenal melalui program kompetisi rap "Show Me the Money 7," bergabung pada tahun 2017, sementara Lee Hi dan GooseBumps bergabung di tahun 2020.

AOMG didirikan pada tahun 2013 oleh Jay Park, yang mengundurkan diri pada tahun 2021 untuk membentuk label musik baru MoreVision.

Saat ini AOMG dipimpin oleh Yoo Deok-gon, yang sebelumnya memimpin sub-label H1GHR Music.