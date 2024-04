SEVENTEEN Kembali Ke Konsep Tim Hip-hop, Performance dan Vokal untuk Best Album

Setelah tujuh tahun, Boygrup SEVENTEEN akan kembali menampilkan konsep tiga tim, hip-hop, performance dan vokal untuk album kompilasi lagu-lagu hits “SEVENTEEN BEST ALBUM ’17 IS RIGHT HERE,’” yang akan dirilis tanggal 29 April mendatang.

SEVENTEEN juga dikabarkan akan merilis empat video musik khusus, dimulai dengan single utama “MAESTRO” yang akan dirilis bersamaan dengan album pada tanggal 29 April, dan disusul oleh musik video untuk masing-masing tim. MV tim hip-hop “LALALI” akan dirilis 10 Mei, MV tim performance “Spell” akan dirlis 17 Mei, sementara MV tim vokal “Cheers to youth” akan dirilis pada tanggal 24 Mei.

Tepat sebelum perilisan album, SEVENTEEN akan menggelar konser “SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL” pada tanggal 27 dan 28 April di kota Seoul.

SEVENTEEN debut dengan album “17 Carat” di bulan Mei 2015 di bawah Pledis Entertainment.