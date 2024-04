“The Roundup 4” Pecahkan Rekor Pemesanan Tiket Bioskop Korsel

Film laga Ma Dong-seok, “The Roundup: Punishment” telah memecahkan rekor pemesanan tiket bioskop di Korea Selatan.

Pemesanan tiket untuk film keempat dari seri “The Outlaws” tersebut telah mencapai lebih dari 830 ribu tiket, mengalahkan rekor sebelumnya, yaitu film “Along with the Gods: The Last 49 Days” (2018) dengan sekitar 640 ribu tiket.

“The Roundup: Punishment” kembali disutradari oleh Huh Myung-haeng, dan dibintangi sederet aktor papan atas Korea, di antaranya Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Lee Dong-hwi dan aktris Lee Joo-bin.