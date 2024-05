Episode Terakhir “Queen of Tears” Pecahkan Rekor Rating Drama tvN

Episode terakhir drama tvN “Queen of Tears” memecahkan rekor rating penonton dengan mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh episode terakhir drama “Crash Landing on You” pada tahun 2020.

Menurut Nielsen Korea, episode ke-16 drama garapan Park Ji-eun tersebut mencapai rating 24,8%, rating tertinggi sepanjang sejarah tvN. Episode terakhir “Crash Landing on You,” yang juga digarap oleh Park Ji-eun mendapatkan rating 21,6%.

“Queen of Tears” merupakan drama garapan Park Ji-eun ketiga yang berhasil menembus rating di atas 20%. Selain “Crash Landing on You” (2019), drama “My Love from the Star” (2013) yang disiarkan di stasiun TV SBS mendapatkan rating 28,3% pada episode terakhirnya.