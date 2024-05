Aktris Kim Ji-won Gelar Fanmeeting Pertamanya Setelah Kesuksesan “Queen of Tears”

ⓒ HighZium Studio

Menyusul kesuksesan drama “Queen of Tears,” Kim Ji-won akan menggelar fanmeeting pertama dalam 14 tahun kariernya sebagai aktris pada tanggal 22 Juni mendatang. Fanmeeting yang diberi tajuk “BE MY ONE” tersebut akan digelar di Distrik Mapo, kota Seoul.

Nama Kim Ji-won mulai dikenal sejak dirinya berperan dalam drama “The Heirs,” yang dibintangi oleh Lee Min-ho dan Park Shin-hye. Kim Ji-won juga membintangi sederet drama hits lainnya, seperti “Descendants of the Sun,” “Fight, My Way,” dan “Arthdal Chronicle,” namun namanya masuk ke deretan aktris papan atas setelah membintangi “My Liberation Note” dan “Queen of Tears.”

Drama “Queen of Tears” yang dibintanginya bersama aktor Kim Soo-hyun merupakan drama dengan rating tertinggi saluran TV tVN, mengalahkan rekor sebelumnya, “Crash Landing on You.”