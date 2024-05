Dahyun TWICE Dikabarkan Akan Bintangi Drama Bersama Jung Jin-young Eks B1A4

Member TWICE, Dahyun dan aktor Jung Jin-young akan berperan dalam drama Korea, “You’re the Apple of My Eye,” yang merupakan adaptasi dari film Taiwan dari tahun 2011 dengan judul yang sama.

Dahyun akan berperan sebagai Sun-ah, murid teladan yang disukai oleh semua murid, sementara Jung Jin-young akan berperan sebagai Jin-woo, murid bermasalah yang jatuh cinta pada Sun-ah.

Film “You’re the Apple of My Eye,” yang disutradarai oleh Ko Giddens mendapatkan respons hangat saat dirilis di Korea pada tahun 2012.

Jin Young, yang debut sebagai anggota boygrup B1A4 telah membintangi sederet drama dan film, termasuk seri Netflix “My First First Love” (2019) dan Sweet Home 2 (2023).

Sebelumnya, Dahyun juga dikonfirmasi akan membintangi film “All-out Sprint,” yang juga akan dibintangi aktor Lee Shin-young, menjadikan Dahyun member pertama TWICE yang terjun ke dunia akting.