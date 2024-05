NewJeans, Girlgrup Pertama yang Tampil di Panggung Spesial Istana Gyeongbok

ⓒ ADOR, KBS

NewJeans tampil sebagai girlgrup K-POP pertama di atas panggung spesial aula Geunjeongjeon, istana Dinasti Joseon, Gyeongbokgung.

Penampilan NewJeans tersebut merupakan bagian dari “2024 Korea On Stage - New Generation,” program yang diselenggarakan oleh Administrasi Warisan Budaya Nasional Korea dan stasiun TV KBS. NewJeans akan membawakan lagu “Cool with you,” yang akan disiarkan pada tanggal 21 Mei mendatang.

Selain NewJeans, penyanyi Hyolin, girlgrup fromis_9, boygrup ATBO dan All(h)ours juga turut berpartisipasi dalam program tersebut.

Di tahun 2020, boygrup BTS menjadi grup K-POP pertama yang tampil di aula Geunjeongjeon membawakan lagu “IDOL.”