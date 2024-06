Crush Hiatus untuk Jalani Operasi Saraf Tulang Belakang Kejepit

Agensi P-Nation mengumumkan bahwa artisnya, Crush, untuk sementara ini harus hiatus dari aktivitas sebagai penyanyi dikarenakan harus menjalani operasi saraf tulang yang kejepit.

“Gejala yang dialami oleh Crush semakin serius belakangan ini, sehingga kami menjalani pemeriksaan secara menyeluruh di rumah sakit. Staf medis mengharuskan Crush untuk menjalani operasi,” ungkap P-Nation.

Crush debut di tahun 2014 dengan single “Sometimes” dan belum lama ini namanya kembali naik daun setelah menyanyikan lagu “Love You with All My Heart” untuk OST drama “Queen of Tears.”