Kim Seon-ho Kembali ke Dunia Drama dengan Seri Netflix Baru

ⓒ NETFLIX

Aktor Kim Seon-ho dikonfirmasi akan kembali berakting dalam sebuah drama melalui seri terbaru Netflix, “Can This Love Be Translated?” (judul sementara) bersama dengan aktris “Moving” (2023), Go Youn-jung.

Kabar tersebut disampaikan oleh Netflix Korea melalui akun media sosialnya pada hari Jumat, 28 Juni. Netflix Korea mengunggah foto kedua aktor bepose sambil memegang naskah dialog.

Drama tersebut ditulis oleh Hong Bersaudara, yaitu Hong Jung-eun dan Hong Mi-ran, penulis drama hits seperti “Alchemy of Souls” (2022) dan “Hotel del Luna” (2019), dan merupakan drama komedi romantis yang menceritakan tentang seorang penerjemah Joo Ho-jin (Kim Seon-ho), yang bekerja untuk selebriti terkenal Cha Moo-hee (Go Youn-jung).

Seri ini akan disutradarai oleh Yoo Young-eun, yang dikenal melalui drama “Bloody Heart” (2022). Saat ini, Netflix masih belum menentukan kapan drama ini akan disiarkan.