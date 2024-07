Zion.T Berpisah dengan The Black Label Setelah 8 Tahun

ⓒ THE BLACK LABEL

Rapper Zion.T telah mengakhiri kontrak eksklusifnya bersama The Black Label, setelah delapan tahun berada di bawah label milik produser Teddy tersebut. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh The Black Label melalu media hiburan MyDaily pada tanggal 1 Juli.

“Masa kontrak eksklusif Zion. T dengan kami telah berakhir,” ungkap The Black Label. Zion.T dikabarkan akan melanjutkan aktivitasnya di bawah labelnya sendiri, Standard Friends.

Zion. T bergabung dengan The Black Label pada bulan April 2016 dan dikenal melalui lagu “Eat” dan “Just,” kolaborasinya bersama penyanyi Crush. Ia juga dikenal sebagai produser dalam program “Show Me the Money.”

Zion. T mendirikan label Standard Friends di bulan Agustus 2022, yang juga menjadi rumah bagi rapper Wonstein dan GIRIBOY.