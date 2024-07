Museum Grammy Akan Pajang Memorabilia K-POP dari HYBE

Pameran bertema K-POP, “HYBE: We Believe in Music” akan digelar secara khusus di Museum Grammy mulai bulan Agustus mendatang.

Museum Grammy akan memamerkan berbagai macam memorabilia berskala besar yang menunjukkan kontribusi perusahaan HYBE terhadap tren hiburan global.

Pernak-pernik grup musik HYBE, termasuk pakaian dan kostum yang dikenakan oleh BTS, SEVENTEEN, TXT, fromis_9, Le Sserafim, &TEAM, ILLIT dan katseye akan dipamerkan di lantai tiga museum yang terletak di kota Los Angeles tersebut.

Pameran “HYBE: We Believe in Music” akan berlangsung mulai tanggal 2 Agustus hingga 15 September mendatang.