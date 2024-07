Album Terbaru ENHYPEN, “ROMANCE: UNTOLD” Dipesan Lebih dari 2 Juta Keping

ⓒ BELIFT LAB

Album terbaru ENHYPEN, “ROMANCE: UNTOLD,” yang akan dirilis hari Jumat, 12 Juli, ttelah dipesan lebih dari dua juta keping, menetapkan status sebagai album “double millionseller.”

Menurut distributor musik CJ ENM, pemesanan album studio kedua boygrup BE:Lift LAB tersebut telah mencapai angka 2,2 juta album per pukul 14.00 KST tanggal 11 Juli. Jumlah pemesanan tersebut merupakan pencapaian tertinggi ENHYPEN sepanjang karier mereka.

Debut di tahun 2020, ENHYPEN pertama kali meraih status “millionseller” melalui album studio pertama mereka, “DIMENSION: DILEMMA,” yang dirilis di tahun 2021.

Album “ROMANCE: UNTOLD” akan dirilis bersamaan dengan video musik single utama, “XO (Only If You Say Yes) pada tanggal 12 Juli pukul 13.00 KST.