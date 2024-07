Taeyang Gelar Konser Tunggal Pertama Dalam 7 Tahun, Tiket Habis Dalam 5 Menit

ⓒ THE BLACK LABEL

Tiket konser tunggal member BIGBANG, Taeyang, yang akan digelar pada tanggal 31 Agustus dan 1 September mendatang telah habis terjual dalam waktu lima menit.

Konser Taeyang bertajuk “TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHTYEAR] IN SEOUL” merupakan konser tunggal pertama Taeyang dalam tujuh tahun, dan merupakan konser pertamanya setelah keluar dari YG Entertainment dan beraktivitas di bawah agensi The Black Label.

Rekan satu grup Taeyang dalam BIGBANG, G-Dragon, juga menunjukkan dukungannya dengan mengunggah poster konser Taeyang pada akun media sosialnya.

Konser dua hari tersebut akan digelar di Stadium Olympic di Jamsil, Kota Seoul.