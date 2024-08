BABYMONSTER Sukses Akhiri Fanmeeting di 7 Kota Asia

Girlgrup BABYMONSTER dengan sukses mengakhiri rangkaian fanmeeting pertama mereka di tujuh kota Asia, ditutup dengan fanmeeting di kota Seoul pada tanggal 10 dan 11 Agustus lalu.

Fanmeeting pertama BABYMONSTER dimulai di kota Tokyo pada bulan Mei, dan menghampiri lima kota Asia lainnya, termasuk Jakarta, Indonesia, dan berakhir di kota Seoul dengan tajuk “[BABYMONSTER PRESENTS: SEE YOU THERE] FINALE IN SEOUL” yang digelar di Peace Hall Universitas Kyung Hee.

BABYMONSTER dijadwalkan untuk merilis album studio pertama mereka pada musim gugur mendatang, serta berpartisipasi dalam musik festival terbesar Jepang, “Summer Sonic 2024,” yang digelar pada tanggal 17 dan 18 Agustus mendatang.