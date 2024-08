Pasangan Aktor Jo Jung-suk dan Penyanyi Gummy Akan Rilis Lagu Duet untuk Pertama Kalinya

ⓒ NETFLIX

Aktor Jo Jung-suk menggandeng istrinya, penyanyi solo Gummy akan merilis lagu duet untuk pertama kalinya dalam proyek debutnya “From A-List to Playlist.”

Aktif sebagai aktor selama 20 tahun dan dikenal dengan kemampuan musiknya melalui drama seperti “Hospital Playlist” dan pertunjukan musikal “Hedwig and the Angry Inch,” Jo Jung-suk akan resmi debut sebagai penyanyi, yang didokumentasikan dalam program Netflix “From A-List of Playlist,” dirilis 30 Agustus mendatang.

Selain Gummy, Jo Jung-suk juga akan berkolaborasi dengan artis lainnya, termasuk para aktor drama “Hospital Playlist,” IU, Park Hyo-shin, Dynamic Duo dan lainnya.

Jo Jung-suk debut sebagai aktor musikal “The Nutcracker” di tahun 2004, sementara Gummy debut sebagai penyanyi solo di bawah agensi YG Embott di tahun 2003 melalui album “Like Them.”