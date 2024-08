Lima Film Terbaru Korea Akan Premier di Festival Film Internasional Busan

Lima film terbaru produksi Korea Selatan akan ditayangkan secara perdana dalam Festival Film Internasional Busan (BIFF) yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang.

Menurut pernyataan dari komite penyelenggaraan BIFF, kelima film tersebut akan ditayangkan dalam segmen spesial “Film Korea Hari Ini – Premier Spesial.”

Kelima film tersebut adalah “A Girl with Closed Eyes” karya sutradara Jeon Sun-young, “A Normal Family” oleh sutradara Hur Jin-ho, “Bogota: City of the Lost” oleh sutradara Kim Sung-jae, “DIRTY MONEY” oleh sutradara Kim Minsu dan “Hear Me: Our Summer” oleh sutradara Jo Sun-ho.

Festival Film Internasional Busan ke-19 akan digelar selama 10 hari mulai 2-11 Oktober mendatang.