Yeonjun TXT Akan Rilis Mixtape Solo Pertamanya, “GUMM”

Member TOMORROW X TOGETHER (TXT), Yeonjun, akan merilis album mixtape solo pertamanya, berjudul “GUMM” pada tanggal 19 September mendatang.

“GUMM” merupakan proyek solo pertama Yeonjun sejak debut sebagai member TXT, yang akan menunjukkan warna musiknya di genre hip-hop dengan perpaduan nuansa elektro. Pada tanggal 9 September, BigHit Music juga merilis film perkenalan album mixtape dancer utama TXT tersebut dengan konsep yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya, serta sampul digital album berupa figur yang menyerupai Yeonjun. TXT 연준, 19일 첫 솔로 믹스테이프 '껌' 발표

Yeonjun debut sebagai member TXT pada tahun 2019, dan meraih kepopuleran secara global melalui lagu-lagu hits mereka seperti “9 and Three Quarters (Run Away),” “0X1=LOVESONG,” dan “Good Boy Gone Bad.”