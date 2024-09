Hitomi Eks IZ*ONE Akan Debut Kembali dalam Girlgrup Kim Jaejoong

Mantan member IZ*ONE, Hitomi, akan kembali debut sebagai member girlgrup “SAY MY NAME,” asuhan agensi milik Kim Jaejoong eks TVXQ.

Pada tanggal 13 September, agensi Kim Jaejoong, INKODE Entertainment, merilis video teaser Hitomi melalui akun media sosialnya.

Hitomi debut sebagai member girlgrup Jepang, AKB48 di tahun 2014 dan bergabung dengan girlgrup IZ*ONE melalui program kompetisi Produce 48. Setelah bubarnya IZ*ONE di tahun 2021, Hitomi kembali aktif sebagai member AKB48 hingga tahun 2023.

SAY MY NAME terdiri dari tujuh member, Dohee, Kanny, Mei, Junhwi, Soha, Seungjoo dan Hitomi, dan dijadwalkan akan debut di bulan Oktober mendatang.