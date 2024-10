Penyanyi Legendaris Korea, Na Hoon A Akan Gelar Konser Terakhir Bulan Januari

ⓒ YONHAP News

Penyanyi legendaris, Na Hoon A, mengumumkan akan menggelar konser terakhirnya pada bulan Januari 2025 mendatang.

Agensinya mengumumkan pada tanggal 4 Oktober bahwa konser terakhir "2024 Thank You Na Hoon A - Last Concert" akan digelar pada tanggal 10-12 Januari di KSPO Dome, Olympic Park, Seoul.

Na Hoon A mengumumkan niatnya untuk pensiun dari industri musik di bulan Februari lalu dan menggelar rangkaian tur perpisahan sepanjang tahun 2024. Tur berikutnya akan digelar pada tanggal 12 Oktober di Daejeon.

Debut di tahun 1967, Na Hoon A merupakan salah satu penyanyi legendaris Korea Selatan dengan berbagai lagu hits, di antaranya "Mushiro" dan "Weeds."