2NE1 Sukes Gelar Konser Reuni Penuh Nostalgia di Seoul

Girlgrup 2NE1, sukses menggelar konser reuni mereka, "2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL" yang digelar di Stadium Olympic Park selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Oktober lalu.

2NE1, yang tahun ini merayakan ulang tahun debutnya yang ke-15 menggelar konser pertama mereka setelah lebih dari 10 tahun dan resmi bubar pada bulan April 2016.

Girlgrup YG Entertainment tersebut membawakan lebih dari 20 lagu hits mereka, yang dibuka oleh single debut "Fire," dan ditutup oleh pertunjukan encore medley lagu-lagu hits seperti "I Don't Care," "Ugly" dan "I Am the Best."

BABYMONSTER, girlgrup junior mereka di YG Entertainment tampil sebagai bintang tamu pada konser tanggal 5 dan 6 Oktober.

2NE1 akan melanjutkan rangkaian konser reuni mereka ke beberapa negara Asia lainnya, termasuk Jepang, Filipina, Hong Kong, Singapura, Thailand dan Indonesia.