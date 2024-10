Stray Kids Persembahkan 50 Tahun Sejarah Boyband di American Music Awards

Boygrup Stray Kids, tampil dalam penghargaan musik bergengsi Amerika Serikat, American Music Awards, menampilkan persembahan 50 tahun sejarah boyband.

Menurut JYP Entertainment, Stray Kids tampil dalam ajang perayaan 50 tahun American Music Awards, membawakan pertunjukan yang mengilas balik peran boyband dalam industri musik pop. Melalui video, Stray Kids memperkenalkan berbagai boyband legendaris seperti New Kids on the Block, NSYNC dan BTS sebelum tampil membawakan single hits terbaru mereka "Chk Chk Boom."

Stray Kids merupakan boygrup Korea kedua yang tampil dalam American Music Awards setelah BTS di tahun 2021.

Saat ini Stray Kids tengah melakukan rangkaian tur "DominATE," dan dijadwalkan untuk menggelar konser di kota Melbourne dan Sydney bulan ini.