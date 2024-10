SEVENTEEN Raih Status “Double Million Seller” di Hari Pertama Perilisan “SPILL THE FEELS”

ⓒ PLEDIS Entertainment

Boygrup SEVENTEEN berhasil menjual lebih dari 2,4 juta keping album terbaru mereka, “SPILL THE FEELS,” di hari pertama perilisan, memantapkan status mereka sebagai “double millionseller.”

Menurut tangga musik Hanteo pada 15 Oktober, album “SPILL THE FEELS” berhasil menduduki peringkat pertama dengan total 2.494.180 keping album di hari pertama perilisannya. Pencapaian tersebut merupakan kedua kalinya dalam tahun 2024 SEVENTEEN berhasil menjual lebih dari 2 juta keping album, menyusul album sebelumnya, “17 IS RIGHT HERE,” yang dirilis bulan April lalu.

Menurut agensi mereka, Pledis Entertainment, SEVENTEEN merupakan satu-satunya artis K-POP di tahun 2024 yang berhasil menjual lebih dari 2 juta keping di hari pertama penjualan.

“SPILL THE FEELS,” yang terdiri dari total enam lagu dengan single utama “LOVE, MONEY, FAME,” bekerja sama dengan DJ Khaled, juga berhasil menduduki peringkat pertama di tangga musik iTunes di 18 negara.