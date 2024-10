Kang Ha-neul dan Go Min-si Akan Bintangi Drama Romansa “Taste of You”

Aktor Kang Ha-neul (”When the Camellia Blooms”) dan aktris Go Min-si (”Sweet Home,””The Frog”) akan beradu akting dalam drama romansa, “Taste of You,” yang dijadwalkan untuk dirilis tahun depan.

“Taste of You” menceritakan tentang pewaris perusahan makanan dan pemilik restoran mahal di kota Seoul, Kim Beom-woo (Kang Ha-neul), yang tidak peduli akan pentingnya rasa. Sementara Mo Yeon-ju (Go Min-si) adalah seorang koki yang selalu berusaha untuk menciptakan makanan dengan rasa terbaik.

Rumah produksi KT Studio Genie mengumumkan pada 17 Oktober bahwa proses syuting untuk drama “Taste of You” telah dimulai, dan akan turut dibintagi oleh Kim Shin-rok (”Uprising”) dan Yoo Su-bin (”The Deal”)