New Jeans “Ditto” No. 23 di Daftar Lagu Terbaik Tahun 2020-an Majalah Musik Paste

Single NewJeans, “Ditto” menduduki posisi ke-23 daftar lagu terbaik tahun 2020-an versi majalah musik Amerika Serikat, Paste Magazine.

“Ditto” merupakan satu-satunya lagu dari grup K-POP yang masuk ke dalam daftar “The 100 Best Songs of the 2020s So Far (100 Lagu Terbaik Tahun 2020-an Sejauh Ini).” “Melihat dunia K-POP di tahun 2020-an, tidak ada grup lain selain NewJeans yang muncul dengan begitu besarnya, dan lagu 'Ditto' adalah salah satu lagu terbaik yang pernah diproduksi dari genre tersebut,” tulis Paste.

Majalah Paste merupakan majalah musik dan hiburan digital bulanan yang didirikan pada tahun 1998 dan membangun reputasinya sabagai pakar informasi budaya, terutama di bidang musik. Situs Paste Magazine dikunjungi lebih dari 8 juta pembaca setiap bulannya.