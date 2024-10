Cha Eun-woo Kirim Pesan Hangat untuk Moon Sua

ⓒ Fantagio, MYSTIC STORY

Aktor sekaligus member ASTRO, Cha Eun-woo mengirimkan pesan hangat berupa video dukungan untuk Moon Sua, adik mendiang Moon Bin.

Pada tanggal 27 Oktober, Moon Sua, yang merupakan member dari girlgrup Billlie, tampil dalam program kompetisi musik MBC, “Masked Singer,” sebagai penyanyi dengan nama panggung “Pancake.”

Dalam video tersebut, Cha Eun-woo mengungkapkan dukungannya kepada girlgrup Billlie yang belum lama ini berhasil menduduki posisi pertama dalam tangga musik 12 negara melalui album terbaru mereka, “appendix: Of All We Have Lost.” Cha Eun-woo juga menyampaikan bahwa ia menganggap Moon Su-a sebagai adik kandung yang sangat ia sayangi.

Sejak meninggalnya Moon Bin di bulan April tahun lalu, Moon Sua beberapa kali hiatus dari aktivitas grup. Comeback Billie kali ini merupakan aktivitas pertama Moon Sua setelah hiatus lebih dari satu tahun.