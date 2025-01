BTS Kuasai Streaming K-POP 2024 Versi Spotify

BTS menjadi artis K-POP dengan jumlah streaming musik terbanyak di tahun 2024 menurut platform musik Spotify.

Menurut data Spotify pada tanggal 5 Desember, dengan total jumlah streaming sebanyak 3,9 milyar, BTS menduduki pertama di seluruh dunia. Member BTS, Jimin dan Jungkook sebagai artis solo juga masing-masing menduduki posisi kedua dan keempat. Posisi ketiga ditempati oleh Stray Kids, sementara posisi kelima ditempati oleh NewJeans.

Single Jimin “WHO” merupakan lagu K-POP dengan jumlah streaming tertinggi di tahun 2024, sementara single Jungkook, “SEVEN” dan “Standing Next to You,” masing-masing menduduki posisi kedua dan ketiga, serta single V “Love Me Again” berada di posisi keempat. Posisi kelima ditempati oleh ILLIT dengan single “Magnetic.”

Jimin juga menduduki peringkat puncak artis dengan streaming terbanyak, serta lagu dengan streaming terbanyak (”WHO”) menurut Spotify Korea,

Secara keseluruhan, artis dengan jumlah streaming terbanyak di dunia tahun ini dipegang oleh Taylor Swift, disusul oleh The Weeknd, Bad Bunny, Drake dan Sabrina Carpenter.