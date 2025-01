Film “Miss Granny” Diadaptasi Sebagai Drama KBS “Who Is She”

ⓒ KBS

Film “Miss Granny” telah diadaptasi sebagai seri drama berjudul “Who Is She” yang akan ditayangkan di stasiun TV KBS.

Drama yang dibintangi oleh aktris veteran Kim Hae-sook, Jung Ji-so dan Jinyoung tersebut memiliki dasar alur yang sama dengan film aslinya. Seorang nenek bernama Oh Mal-soon (Kim Hae-sook), tiba-tiba menjadi gadis berusia 20 tahun (Jung Ji-so). Ia mengunbah namanya menjadi Oh Doo-ri dan berusaha menjadi seorang penyanyi. Jinyoung, yang berperan sebagai cucu Oh Mal-soon dalam film aslinya kini berperan sebagai tokoh utama pria, Han Seung-woo.

Menurut sutradara Park Yong-soon, latar dan beberapa karakter dalam drama ini akan berbeda dari film sebelumnya agar lebih sesuai dengan tahun 2024. “Di tahun 2024, kami mengubah karakter Oh Doo-ri audisi sebagai anggota girlgrup dan bukan penyanyi solo agar lebih tepat dengan era masa kini.”

“Miss Granny” dirilis di tahun 2014 dan dibintangi oleh Na Moon-hee sebagai Oh Mal-soon dan Shim Eun-kyung sebagai Oh Doo-ri. Tokoh Han Seung-woo diperankan oleh aktor Lee Jin-wook.

Drama “Who Is She” akan mulai ditayangkan sebagai drama Rabu-Kamis stasiun TV KBS mulai tanggal 18 Desember mendatang.