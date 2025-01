Golden Disk Awards 2025 Disiarkan Tanggal 5 dan 6 Januari

Penghargaan musik Golden Disk Awards 2025 akan disiarkan pada tanggal 6 dan 7 Januari, di undur dua hari dari jadwal semula, 4 dan 5 Januari.

Berkenaan dengan masa berkabung nasional atas tragedi kecelakaan pesawat Jeju Air di Muan yang berlangsung hingga 4 Januari, salah satu penghargaan musik terbesar Korea Selatan tersebut tetap akan melangsungkan acara sesuai jadwal semula, namun tidak disiarkan secara langsung.

Stasiun TV JTBC mengumumkan bahwa bagian pertama penghargaan Golden Disk Aawards 2025 akan disiarkan pada pukul 12.00 KST pada tanggal 6 Januari, sementara bagian kedua akan disiarkan pada pukul 01.20 KST pada tanggal 7 Januari.

Golden Disk Awards 2025 digelar di Fukuoka, Jepang pada tanggal 4 dan 5 Januari, dan akan menghadirkan penampilan dari berbagai artis K-POP, yaitu Aespa, (G)I-DLE, Day6, ILLIT, KISS OF LIFE, NewJeans, LE SSERAFIM, Crush, BIBI, TWS dan Close Your Eyes di hari pertama, serta ENHYPEN, GFRIEND, IVE, TOMORROW X TOGETHER, SEVENTEEN, NCT WISH, ZEROBASEONE, NOWADAYS dan Izna di hari kedua.