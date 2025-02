Song Hye-kyo dan Gong Yoo Akan Bintangi Seri Netflix

Aktris Song Hye-kyo dan aktor Gong Yoo dikonfirmasi akan menjadi lawan main dalam drama Netflix yang ditulis oleh penulis naskah ternama Noh Hee-kyung.

“Slowly, Intensly” (judul sementara), menceritakan tentang para individu yang berusaha untuk meraih sukses di industri hiburan Korea Selatan di tahun 1960-an hingga 1980-an.

Song Hye-kyo memerankan tokoh Min-ja, wanita ambisius yang terjun ke dunia musik, sementara Gong Yoo memerankan sahabat Min-ja, Dong-gu yang turut berusaha meraih sukses bersama Min-ja.

Penulis naskah Noh Hee-kyung dikenal melalui berbagai drama hits, di antaranya “Our Blues,” “Dear my friends” dan "It's Okay, That's Love".

Kim Seol-hyeon, Cha Seung-won dan Lee Ha-nee turut membintangi drama tersebut. Saat ini Netflix masih belum menentukan tanggal perilisannya.