Aktris Kim Sae-ron Meningga Dunia di Usia 25 Tahun

Mantan aktris cilik, Kim Sae-ron, meninggal dunia di usia 25 tahun di kediamannya pada hari Minggu, 16 Februari.

Aktris pemeran film “The Man from Nowhere” (2010) tersebut ditemukan tidak bernyawa di kediamannya, di Seongsu-dong, pada pukul 16.54 KST oleh sahabatnya, yang kemudian melaporkannya kepada pihak polisi.

Menurut Kantor Kepolisian Seongdong, tidak ada pertanda tindakan kriminal dan eksternal lainnya, namun penyebab kematiannya masih dalam proses penyelidikan.

Kim Sae-ron debut sebagai model cilik di tahun 2001 dan memulai akting kariernya dalam film “A Brand New Life” di tahun 2009 pada usia sembilan tahun, dan tampil dalam berbagai film dan drama lainnya, di antaranya “The Neighbor” (2012), “A Girl at My Door” (2014), dan “Manhole” (2014).

Pada tahun 2022, karier akting Kim Sae-ron terhenti saat ia diketahui mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, menabrak pembatas jalan dan transformator listrik. Kim Sae-ron dikenakan denda sebesar 20 juta Won.

Di bulan April 2024 lalu, Kim Sae-ron mencoba untuk kembali ke terjun ke dunia akting di sebuah pertunjukan teater, namun ia mengurungkan niatnya setelah mendapatkan reaksi negatif dari publik.