Nicole KARA Bergabung dengan Agensi Kim Jae-joong, INKODE

ⓒ YONHAP News

Member girlgrup KARA, Nicole, bergabung dengan agensi INKODE Entertainment, agensi milik Kim Jae-joong.

Pada tanggal 18 Februari, INKODE mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Nicole. “Kami akan memberikan dukungan besar terhadap Nicole, yang memiliki berbagai talenta, agar ia dapat mengembangkan kemampuannya sebagai artis.”

INKODE Entertainment merupakan agensi yang didirikan oleh Kim Jae-joong, mantan personel TVXQ, dan Noh Hyun-tae, mantan wakil direktur Cube Entertainment. Girlgrup SAY MY NAME, serta aktor dan aktris seperti Kim Min-jae, Lee Ji-hoon, Jeong Si-hyun, Oh Ji-yul dan Song Ji-woo juga berada di bawah naungan agensi tersebut.

Sementara itu, Nicole debut sebagai member KARA di tahun 2007, yang merupakan salah satu girlgrup K-POP generasi kedua perintis Hallyu. Nicole debut sebagai artis solo di tahun 2014 melalui mini album “First Romance.”

Pada tanggal 15 Februari lalu, Nicole turut berpartisipasi dalam acara penghargaan Hanteo Music Awards, berkolaborasi di atas panggung bersama girlgrup SAY MY NAME, membawakan lagu hits KARA, “Mister.”