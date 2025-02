Film Sutradara Min Kyu-dong, “Pa-gwa” Tayang di Festival Film Berlin

ⓒ NEW

Film garapan sutradara Min Kyu-dong, “Pa-gwa,” ditayangkan pertama kalinya di Festival Film Berlin ke-75 pada tanggal 16 Februari waktu setempat dalam penayangan spesial Berlinale.

Film dengan judul bahasa Inggris, “The Woman with the Knife,” tersebut menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran wanita berusia 60-an tahun bernama “Hornclaw,” yang dibintangi oleh Lee Hye-young. Suatu hari ia bertemu dengan “Bullfight,” diperankan oleh Kim Sung-chul, pembunuh bayaran muda yang ingin bekerja sama dengan “Hornclaw,” namun sebuah insiden membawa kekacauan dalam kerja sama mereka.

Pada tanggal 19 Februari, distributor film “Pa-gwa,” NEW, mengumumkan bahwa film tersebut akan dirilis untuk umum di bioskop Korea Selatan pada bulan Mei mendatang.

Sutradara Min Kyu-dong debut di tahun 1999 melalui film “Memento Mori,” dan meraih sejumlah nominasi dan penghargaan melalui film-filmnya, di antaranya, “All for Love” (2005), “All About My Wife” (2012), dan “Herstory” (2018).