Film Baru Sutradara Hong Sang-soo Ditayangkan Perdana di Festival Film Berlin

Film terbaru sutradara legendaris Korea Selatan, Hong Sang-soo, akan ditayangkan secara perdana dalam Festival Film Berlin ke-75 pada tanggal 20 Februari waktu setempat.

Film berjudul “What Does That Nature Say to You,” merupakan film garapan Hong Sang-soo yang ke-33, dan akan turut bertanding untuk mendapatkan penghargaan Golden Bear.

“What Does That Nature Say to You,” dibintangi oleh aktor Kwon Hae-hyo, menceritakan tentang seorang penyair muda yang berkunjung ke kediaman keluarga kekasihnya dan terkesima oleh keanggunan rumah tersebut.

Sejak debut sebagai sutradara melalui film “The Day a Pig Fell into the Well” pada tahun 1997, sebagai 12 film garapan Hong Sang-soo telah ditayangkan dalam Festival Film Berlin, dan memenangkan total lima penghargaan.

Pengumuman pemenang penghargaan Golden Bear akan digelar pada tanggal 22 Februari waktu setempat.