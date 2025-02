THE BOYZ Akan Rilis Album Pertama di Bawah Label One Hundred

ⓒ One Hundred Label

Boygrup THE BOYZ akan merilis album pertama mereka, album studio ketiga “Unexpected,” di bawah label baru mereka, One Hundred, pada tanggal 17 Maret mendatang.

One Hundred memberikan kejutan dengan merilis jadwal comeback beserta video logo album THE BOYZ pada tanggal 24 Februari tengah malam. Album studio kali ini merupakan album pertama THE BOYZ di bawah anak label milik MC Mong, BPM Entertainment, setelah meninggalkan IST Company pada akhir bulan November 2024 lalu.

Sejak awal tahun 2025, THE BOYZ sukses menggelar konser di Jepang, serta menggelar konser fan di Korea.