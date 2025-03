Namanya Terseret Kasus Kim Soo-hyun, Seo Yea-ji Buka Suara

ⓒ SUBLIME

Aktris Seo Yea-ji membantah keterlibatannya dengan aktor Kim Soo-hyun, yang saat ini tengah dilanda skandal akibat hubungannya dengan mendiang aktris Kim Sae-ron.

Di tengah ramainya desas-desus mengenai hubungan asmara Kim Soo-hyun dan Kim Sae-ron, yang dilaporkan oleh keluarga mendiang terjalin selama enam tahun sejak aktris tersebut berusia 15 tahun di tahun 2015 hingga tahun 2021, sebuah komentar mempertanyakan hubungan antara Kim Soo-hyun dan Seo Yea-ji, yang sempat dirumorkan berpacaran saat keduanya berada di bawah satu agensi dan membintangi drama “It's Okay Not to Be Okay.”

Melalui komuntas fancafe-nya, Seo Yea-ji mengungkapkan rasa frustrasinya dan membantah adanya hubungan antara dirinya dengan Kim Soo-hyun maupun sepupu Kim Soo-hyun, pendiri agensi Gold Medalist.

Seo Yea-ji mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan Gold Medalist di tahun 2023 saat ia terseret skandal “gaslighting” dan dugaan perundungan saat masih duduk di bangku sekolah.

Saat ini Seo Yea-ji tengah mempersiapkan untuk kembali beraktivitas di dunia akting di bawah agensi barunya, Sublime.