aespa Akan Bawakan “Whiplash” Versi Inggris di Penghargaan Women in Billboard

Girlgrup aespa akan merilis single “Whiplash” dalam bahasa Inggris dan membawakannya di ajang penghargaan “Women in Billboard 2025.”

Menurut SM Entertainment, single “Whiplash” versi bahasa Inggris akan dirilis pada tanggal 27 Maret pukul 13.00 KST. Selain versi dengan lirik bahasa Inggris, versi remix, kolaborasi dengan DJ Amerika Serikat, Steve Aoki juga akan dirilis.

aespa akan membawakan lagu “Whiplash” versi bahasa Inggris tersebut untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Maret mendatang di penghargaan “Women in Billboard 2025,” di mana aespa memenangkan penghargaan “Group of the Year.”