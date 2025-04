Duduki No. 65, “MONA LISA” Jadi Lagu Ketujuh J-Hope yang Tembus di Billboard HOT 100

ⓒ Big Hit Music

Member BTS, J-Hope, kembali berhasil menembus tangga lagu “Billboard HOT 100,” melalui single terbarunya, “MONA LISA.”

“MONA LISA” menduduki posisi ke. 65, menjadikannya lagu ketujuh J-Hope yang berhasil memasuki tangga lagu utama Amerika Serikat tersebut.

Saat ini J-Hope bersanding dengan rekan satu grupnya, Jungkook, sebagai artis solo K-Pop dengan lagu terbanyak yang berhasil tembus “Billboard HOT 100.”

J-Hope pertama kali menduduki “Billboard HOT 100” dengan lagu “Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)” di posisi ke-81, disusul oleh single “MORE” dan “Arson” dari album “Jack in The Box” di tahun 2022. Di tahun 2023, J-Hope kembali menduduki tangga lagu tersebut dengan lagu “on the street (with. J. Cole).”

Tahun ini J-Hope memiliki tiga lagu yang tembus di tangga lagu “Billboard HOT 100,” yaitu lagu kolaborasinya dengan Don Toliver, Speedy dan Pharell Williams, “LV Bag,” dan dua single pertamanya usai wajib militer, yaitu “Sweet Dreams” dan “MONA LISA.”

“MONA LISA” juga berhasil menduduki peringkat satu “Digital Song Sales” Billboard.