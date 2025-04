ⓒ SM Entertainment

Boygrup NCT WISH akan merilis album keduanya, "poppop," pada tanggal 14 April mendatang.

Boygrup SM Entertainment tersebut mengunggah video trailer "Melted WICHU Inside My Pocket" dengan konsep imut pada 3 April tengah malam waktu Korea Selatan.

Album "poppop" terdiri dari total 6 lagu, termasuk single utama dengan judul yang sama dan lagu "Melted Inside My Pocket," yang diciptakan oleh produser ternama SM, KENZIE.

Saat ini single "Steady" dari mini album mereka sebelumnya masih bertahan di berbagai tangga lagu Korea, seperti iTunes dan Melon.

NCT WISH dijadwalkan untuk melanjutkan rangkaian konser mereka, 'NCT WISH ASIA TOUR LOG in," yang akan mengunjungi berbagai kota di Asia, termasuk Jakarta.