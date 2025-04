Seri Animasi Korea, “Solo Leveling,” Mendapat Nominasi The Crunchyroll Anime Awards

ⓒ crunchyroll

Seri animasi Korea Selatan, “Solo Leveling,” mendapatkan nominasi sebagai seri anime terbaik dalam penghargaan The Crunchyroll Anime Awards.





The Crunchyroll Anime Awards, atau juga dikenal sebagai The Anime Awards, adalah ajang penghargaan yang digelar setiap tahunnya sejak tahun 2016 oleh layanan streaming anime, Crunchyroll, untuk memberikan pengakuan terhadap seri, tokoh dan artis anime terfavorit di dunia.





Tahun ini “Solo Leaving” mendapatkan nominasi seri anime terbaik bersama seri “DAN DA DAN,” “Delicious in Dungeon,” “Fieren: Beyond Journey’s End,” “Kaiju No. 8,” dan “The Apothecary Diaries.”





Meskipun diproduksi oleh studio A-1 Pictures di Jepang, anime “Solo Leveling” diadaptasi dari webtoon Kakao Piccoma Korea dan DNC Media, dan terdaftar dalam kekayaan properti (IP) di Korea Selatan.