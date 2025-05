Yunah dan Minju ILLIT Kolaborasi dengan Aktris Disney Kylie Cantrall

ⓒ BELIFT LAB

Member ILLIT, Yunah dan Minju, turut menyumbangkan suara mereka dalam single milik aktris merangkap penyanyi asal Amerika Serikat, Kylie Cantral, berjudul “See You Tonight.”

Kylie Cantrall dikenal melalui perannya dalam film Disney, “Descendants: The Rise of Red,” yang dirilis pada tahun lalu, dan merambah ke dunia musik melalui beberapa single seperti “Boy for a Day,” “Goodie Bag” dan “Denim.”

Menurut agensi ILLIT, Belift Lab, melalui musik trendi Kylie Cantral dalam lagu “See You Tonight,” Yunah dan Minju dapat menunjukkan warna musik ILLIT yang baru.

ILLIT dijadwalkan untuk menggelar “fan concert” pertama mereka pada tanggal 7 dan 8 Juni di Olympic Hall, Olympic Park, Seoul.