Jeokbyeok Daejeon / Bujeong / Turkish March

Jeokbyeok Daejeon

Romance of the Three Kingdoms atau Samgukji adalah kisah sejarah dari Tiongkok yang sangat terkenal, tidak hanya di negara asalnya, tetapi juga di Korea. Cerita ini mengisahkan perebutan kekuasaan antara tokoh-tokoh besar seperti Liu Bei, Zhuge Liang, dan Cao Cao, dengan latar sekitar dua ribu tahun yang lalu. Perpaduan antara fakta sejarah dan unsur fiksi membuat kisah ini sangat menarik dan terus menjadi inspirasi berbagai bentuk hiburan seperti film dan game. Salah satu bentuk adaptasi unik dari kisah ini di Korea adalah pertunjukan Pansori Jeokbyeokga, yang menyoroti sisi kemanusiaan dari perang, khususnya kisah para prajurit biasa yang menderita dan gugur di medan perang tanpa meninggalkan nama.

Hal yang membuat Pansori Jeokbyeokga menarik adalah cara penyampaiannya yang menyentuh, tetapi tetap dibumbui humor dan sindiran, khas dari seni pertunjukan pansori. Dalam pertunjukan ini digambarkan perasaan para prajurit yang merindukan keluarga, rasa takut menjelang pertempuran, serta kekecewaan terhadap para komandan yang gagal memimpin. Meski awalnya hanya dinikmati rakyat jelata, daya tarik cerita dan pesan moralnya membuat pansori ini juga digemari kalangan bangsawan. Melalui kisah prajurit-prajurit yang menderita akibat kesalahan pemimpin, Pansori Jeokbyeokga mengandung pesan penting bagi para penguasa bahwa setiap keputusan yang diambil akan langsung berdampak pada rakyat.





Bujeong

Kim Geumhwa adalah seorang penyanyi Korea terkenal yang juga merupakan seorang mudang atau dukun dalam tradisi shamanisme Korea. Kim secara resmi diakui sebagai pelaku dua ritual budaya tak benda, Seohaean Baeyeonshingut dan Daedonggut. Meskipun praktik ritual gut dan kepercayaan musok sinang sering dianggap sebelah mata, unsur-unsur dalam ritual tersebut telah berkontribusi besar dalam perkembangan seni musik dan tari tradisional Korea. Salah satu adegan paling ikonik dalam ritual gut adalah tarian di atas pedang yang sangat berbahaya. Kim dikenal sebagai salah satu penari terbaik untuk menari tarian tersebut.

Kim lahir di Provinsi Hwanghae pada tahun 1931. Dia mulai menjalani kehidupan sebagai mudang sejak usia 17 tahun meski harus menghadapi ejekan dan stigma sosial. Pertemuannya dengan penari topeng Bongsan bernama Yang Soun menjadi titik balik dalam hidupnya. Atas saran Yang, Kim mengikuti lomba kesenian rakyat nasional dan meraih juara pertama berkat penampilannya membawakan lagu Seohaean Baeyeonshingut. Sejak saat itu, Kim mulai terkenal, bahkan tampil di peringatan hubungan diplomatik Korea–Amerika pada tahun 1982. Saat itu Kim berhasil memukau penonton internasional tidak hanya karena kemampuannya menari dan menyanyi, tetapi juga karena kharismanya. Kisah hidup Kim yang penuh perjuangan kemudian diabadikan dalam film dokumenter berjudul Manshin yang dirilis pada tahun 2014. Bujeong adalah salah satu lagu yang dinyanyikan dalam ritual Seohaean Baeyeonshingut untuk mensucikan tempat upacara dan mengusir roh-roh jahat sebelum ritual dimulai.





Turkish March

Gomungo dan gayageum adalah dua alat musik tradisional Korea yang dimainkan dengan cara dipetik. Gomungo memiliki enam senar, sedangkan gayageum memiliki dua belas senar. Seiring perkembangan zaman dan pengaruh musik dari luar, khususnya musik Barat, gayageum mengalami banyak perubahan. Gayageum modern kini memiliki hingga 25 senar dan menggunakan bahan-bahan sintetis atau logam sebagai pengganti tali sutra tradisional. Penyangga senarnya atau ji, juga disesuaikan ukurannya untuk menghasilkan nada tinggi maupun rendah, sehingga memungkinkan alat musik ini menghasilkan warna suara yang lebih beragam.

Gayageum dengan 25 senar diciptakan oleh musisi Kim Ilryun pada pertengahan 1990-an. Meskipun suaranya dianggap tidak sedalam gayageum tradisional, gayageum modern ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah bisa digunakan dalam memainkan berbagai jenis musik. Tidak hanya cocok untuk lagu-lagu tradisional Korea, gayageum versi ini juga bisa membawakan musik klasik Barat hingga lagu-lagu pop modern. Inovasi ini menunjukkan bagaimana budaya tradisional Korea mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas aslinya.