ENHYPEN Comeback dengan Album Mini, “DESIRE: UNLEASH”

Boygrup ENHYPEN merilis album mini terbaru mereka, “DESIRE: UNLEASH” hari ini, 5 Juni, pada pukul 13.00 KST.

Menurut agensi mereka, BeLift Lab, setelah sekian lama, ENHYPEN kembali dengan lagu berkonsep gelap dan visual yang dapat membuat menunjukkan keunikan mereka.

Album “DESIRE: UNLEASH” terdiri dari total delapan lagu, termasuk single utama, “Bad Desire (With or Without You)” dan single prarilis “Loose.” Member Jay juga turut menggarap salah satu lagu yang berjudul “Helium.”

Saat ini album tersebut telah mencapai status “double millionseller” untuk ketiga kalinya, dengan pemesanan lebih dari 2,1 juta keping sebelum dirilis.

Pada bulan April lalu, ENHYPEN menarik perhatian media dengan penampilan mereka dalam festival musik “Coachella” di Amerika Serikat.