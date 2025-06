Episode 10. Ekspor 100 Juta Dolar, Dimulainya Era “Made in Korea”

Ekspor 100 Juta Dolar, Dibukanya Layar “Made in Korea”

30 November 1964. Nilai ekspor Korea Selatan untuk pertama kalinya menembus 100 juta dolar Amerika Serikat. Pada tahun 1960, pendapatan per kapita Korea Selatan hanya sekitar 79 dolar Amerika Serikat, menempatkan Korea sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Namun hanya dalam waktu 10 tahun sejak gencatan Perang Korea, hasil ekspor Korea Selatan berhasil menembus angka 100 juta dolar AS. Pecapaian tersebut membangun kepercayaan diri negara Korea untuk dapat berkembang secara ekonomi dan menunjukkan keberhasilan dari tahap pertama Rencana Pembangunan Ekonomi Limat Tahun pemerintah Korea di tahun 1962.

Recana Pembangunan Ekonomi: Strategi Pembangunan Melalui Industrialisasi dan Ekspor

Diluncurkan di tahun 1962, rencana pembangunan yang dipimpin oleh pemerintahan Korea Selatan tersebut berfokus pada perkembangan ekonomi melalui industralisasi yang didorng oleh ekspor. Pada tahun 1960-an, industri nilon, tekstil dan pakaian mulai berkembang. Di tahap kedua, fokus beralih pada industri berat dan kimia. Sementara di tahap ketiga, promosi industri berat berskala besar semakin gencar. Di saat ekonomi global di tahun 1970-an menderita dampak dari krisis minyak Timur Tengah, Korea justru menggunakan kesempatan tersebut untuk memasuki industri konstruksi di Timur Tengah yang saat itu memperoleh kekayaan melalui harga minyak yang melambung. Kesusksesan di bidang konstruski memberikan kesempatan untuk rekstrukturisasi dan pengembangan industri berat lebih jauh, dan meningkatkan daya saing ekonomi Korea di pasar internasional.

Sampul Majalah AS, Newsweek, “Korea Akan Datang.’ (1977) ⓒ KBS

Ekspor Mencapai 10 Milyar Dolar, Mukjizat di Sungai Hangang

Di tahun 1977, nilai ekspor Korea Selatan mencapai 10 milyar dolar Amerika Serikat, empat tahun lebih awal dari target awal pemerintah. Di bulan Juni tahun yang sama, majalah mingguan Amerika Serikat, Newsweek, menulis artikel utama “Korea Akan Datang,” dengan sampul majalah warga Korea membawa bendera nasional Taegukki ke seluruh dunia. Media internasional untuk menjuluki perkembangan pesat ekonomi Korea dalam waktu singkat sebagai “Mukjizat di Sungai Hangang.”





Korea Tumbuh Sebagai Kekuatan Ekspor Global, Mulai dari Industri Teknologi Canggih Hingga Konten Budaya

Melalui peningkatan ekspor otomotif dan elektronik sejak tahun 1980-an, Korea Selatan akhirnya berhasil melampaui nilai ekspor 100 milyar dolar AS di tahun 1995. Dan sejak tahun 2000-an, eskpor tersebut meluas ke sektor semikonduktor, telepon pintar dan produk TI lainnya, serta konten budaya “Hallyu.” Per akhir tahun 2024, nilai ekspor Korea Selatan telah mencapai 680 milyar dolar AS, memantapkan posisinya sebagai salah satu negara pemimpin ekspor di dunia.