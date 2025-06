Keluar dari THE BOYZ, Ju Haknyeon Bantah Rumor Lakukan Kegiatan Ilegal

ⓒ One Hundred Label

Mantan member THE BOYZ, Ju Haknyeon, membantah bahwa dirinya melakukan tindakan ilegal seperti yang dirumorkan di media.

Pada tanggal 19 Juni, melalui akun media sosialnya, Ju Haknyeon mengakui bahwa ia mengonsumsi alkohol dengan kerabatnya pada tanggal 30 Mei lalu. Namun, ia membantah telah melakukan tindakan ilegal, termasuk tindakan prostitusi.

Pada tanggal 16 Juni, THE BOYZ menyatakan bahwa Ju Haknyeon hiatus dari kegiatan grup dikarenakan alasan pribadi, tetapi dua hari kemudian agensi THE BOYZ, One Hundred, menyatakan bahwa Ju Haknyeon keluar dari THE BOYZ dan telah memutuskan kontrak eksklusif dengan agensi tersebut.

Sebelumnya MC Mong juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO One Hundred, yang merupakan induk dari label Big Planet Made Entertainment dan IBN100 Entertainment.