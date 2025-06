TWS Gelar Konser Pertama Mereka di Jamsil

ⓒ PLEDIS Entertainment

Boygrup TWS menggelar konser tunggal pertama mereka sejak debut hari ini, 20 Juni hingga Minggu, 22 Juni di Jamsil Indoor Gymnasium, Seoul.

“Kami akan mempersembahkan panggung yang menyerupai dengan film-film remaja musim panas,” ungkap agensi mereka, Pledis Entertainment.”

TWS debut pada bulan Januari tahun 2024, dan meraih sukses dengan single-single hits seperti, “plot twist” dan “If I’m S, will you be my N.”

Setelah kota Seoul, TWS akan melanjutkan konser di Jepang pada bulan September mendatang.