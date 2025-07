Chu Young-woo dan Shin Si-ah Akan Bintangi Film Remake “Oseisa”

ⓒ J,WIDE-COMPANY, MANAGEMENT SOOP

Aktor Chu Young-woo dan aktris Shin Si-ah akan membintangi film “Oseisa,” remake dari film Jepang, “Even If This Love Disappears from the World Tonight.”

Menurut distributor film By4M Studio mengumumkan pada tanggal 2 Juli, bahwa Chu Young-woo dan Shin Si-ah telah dipilih sebagai pemeran utama remake film garapan sutradara Takahiro Miki tersebut.

“Even If This Love Disappears from the World Tonight” dirilis pada tahun 2021 di Korea Selatan dan berhasil menarik lebih dari 1,2 juta penonton bioskop. Film ini menceritakan kisah cinta seorang siswa laki-laki dan siswa perempuan yang menderita amnesia.

Chu Young-woo dikenal melalui drama “The Tale of Lady Ok” (2024) dan “The Truma Code: Heroes on Call” (2025). Film ini akan menjadi film debutnya di layar bioskop. Shin Si-ah dikenal melalui drama “Resident Playbook” (2025) dan film “The Old Woman with The Knife.” (2025).

Film remake versi Korea tersebut akan disutradarai oleh Kim Hye-young, sutradara film pendek “It’s Okay!” yang ditayangkan di Festival Film Internasional Berlin tahun lalu.