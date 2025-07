Subkultur Anak Muda Tahun 1970-an di Korea

Istilah “Subkultur Anak Muda” mulai digunakan di Korea di tahun 1970-an. Di masa itu, Korea baru saja melalui kudeta yang dipimpin oleh Presiden Park Chung-hee dan warga Korea mengalami penekanan secara politik. Anak muda yang tumbuh di bawah pengaruh budaya Amerika Serikat memiliki pandangan yang berbeda dengan orang tua mereka yang tumbuh di bawah masa penjajahan Jepang.

Simbol Subkultur Anak Muda: Gitar Akustik, Celana Jeans dan Bir Segar

Simbol dari subkultur anak muda di tahun 1970-an adalah gitar akustik, celana jeans dan bir segar. Celana jeans melambangkan perpisahan dengan generasi tua yang ketat, bir segar melambangkan kebebasan yang dapat dinikmati di mana saja dan kapan saja, sementara gitar akustik melambangkan ekspresi diri. Musik folk modern memiliki pengaruh budaya yang besar bagi kaum muda di masa itu.

Album musik tahun 1970-an

Sensor dan Larangan

Konstitusi Yushin diberlakukan di tahun 1970-an, di mana subkultur anak muda mengalami sensor dan larangan yang ketat dari pemerintah. Larangan bagi laki-laki berambut panjang dan perempuan mengenakan rok mini merupakan bentuk opresi yang dialami oleh warga Korea saat itu. Lagu-lagu populer seperti “Whale Hunting,” “To the Land of Happiness” dan “For a Love That Wasn’t Meant to Be” menjadi lagu yang dilarang diputar di radio dan siaran lainnya.