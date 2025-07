Rayakan Ultah Debut ke-10 Tahun Ini, TWICE Rilis Album Studio “THIS IS FOR”

ⓒ JYP Entertainment

Girlgrup JYP Entertainment, TWICE, merilis album studio ke-empat, “THIS IS FOR” hari ini, 11 Juli 2025.

Selain single utama dengan judul yang sama, “THIS IS FOR,” dalam album ini juga terdapat 13 lagu lainnya, termasuk “FOUR,” “OPTIONS,” “MARS” dan “RIGHT HAND GIRL.”

Debut di bulan Oktober 2015, tahun ini TWICE merayakan ulang tahun ke-10 mereka sebagai grup. “Kami mempersiapkan album ini untuk memberikan semangat kepada para fans kami (ONCE) yang selama 10 tahun ini telah berada di samping kami,” ungkap TWICE.

Belum lama ini, tiga member TWICE, Jeongyeon, Jihyo dan Chaeyoung menarik perhatian publik dengan partisipasi dalam lagu “Take Down,” OST animasi “KPop Demon Hunters.”

TWICE akan memulai rangkaian tur dunia “THIS IS FOR” di Inspire Arena, Incheon, Korea Selatan pada tanggal 19 dan 20 Juli. Mereka juga akan tampil dalam festival musik Lollapalooza di Chicago tanggal 2 Agustus mendatang.