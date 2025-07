OST “K-POP Demon Hunters” Duduki No. 2 “Billboard HOT 100”

ⓒ NETFLIX

Lagu “Golden” dari OST animasi Netflix, “K-Pop Demon Hunters” berhasil menduduki peringkat kedua tangga single utama Billboard, “HOT 100.”

Menurut Billboard pada tanggal 28 Juli waktu setempat, lagu “Golden” menempati No. 2, atau naik dua peringkat dari pekan sebelumnya. Sementara itu, “Golden” juga menempati peringkat pertama di tangga musik “Global” (tidak termasuk AS) dan “Global 200.”

Girlgrup BLACKPINK menduduki No. 2 di tangga musik “Global” (tidak termasuk AS) dan No. 3 di tangga musik “Global 200.”

Lagu TWICE, “Strategy” yang juga tampil dalam animasi “K-Pop Demon Hunters” juga memasuki tangga single “HOT 100” untuk pertama kalinya, menjadikannya lagu ketiga TWICE yang berhasil menduduki tangga lagu AS tersebut.